Legea spalarii banilor ajunge la vot final. Mai poate fi insa evitata amenda de zeci de milioane de euro de la UE?

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii vor vota, miercuri, Legea pentru combaterea spalarii banilor. Comisia juridica a adoptat raport favorabil cu amendamente potrivit carora oganizatiile minoritatilor nu raporteaza catre stat a beneficiarilor finali, iar Oficiul de spalare a banilor va raport lunar la ANAF tranzactii numerar.

- Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, e de parere ca legea pentru spalarea banilor este indreptata impotriva ONG-urilor. ”PSD-ALDE a transformat asociațiile și fundațiile in principalul risc financiar al țarii”, spune deputata liberala, care acuza ca exista riscul, prin transpunerea directivei…

- Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus…

- Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ce Legea spalarii banilor a fost amanata la vot in plenul Camerei Deputatilor, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel putin” in randul deputatilor.

- Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, Nicusor Halici, de la PSD, a declarat, marti, ca proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor si terorismului, aprobat in comisie, transpune doua directive europene, mentionand ca Romania risca intrarea in infringement in cazul in care…

- Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoanelor expuse public", din care face parte Presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR.

- Intarzierea de catre Parlament si Guvern a transpunerii in legislatia nationala a Directivei europene privind combaterea spalarii banilor va duce la penalizari impotriva Romaniei din partea Curtii de Justitie a UE, avertizeaza europarlamentarul Siegfried Muresan. El sustine ca forma adoptata de Senat…