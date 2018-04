Legea referendumului ajunge iar Cotroceni. In forma initiala

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare.

- Camera Deputaților a adoptat Legea referendumului, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constituționala și modificata ca urmare a unei decizii de neconstituționalitate. Prin acest proiect de lege, PSD il scoate din procedura organizarii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 195 de voturi “pentru”, 71 de voturi “impotriva” si 6 abtineri, Legea referendumului, trimisa la reexaminare de catre presedinte Klaus Iohannis. Astfel, aceasta urmeaza sa ajunga din nou la presedinte pentru promulgare…

- Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica…

- Mai multi parlamentari PSD au depus un proiect de lege prin care elimina din Legea constructiilor prevederea potrivit careia interventiile fara autorizatie asupra monumentelor istorice constituie infractiune, pedepsita cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.PNl atrage atenția ca, prin aceasta…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.

- "Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", a adaugat Iohannis. Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii…

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de…

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Ipoteza ca referendumul pentru definirea familiei traditionale sa aiba loc in luna mai a fost lansata de liderii puterii luni, cand proiectul a trecut de votul Senatului in forma respinsa de presedintele Klaus Iohannis.

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei ar urma…

- Legea privind plafonul cifrei de afaceri cu care firmele se vor inregistra in scop de TVA a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, astfel ca va intra in vigoare in urmatoarele zile, mai exact la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul legislativ a fost adoptat acum o luna de…

- La patru zile de cand Vladimir Putin a castigat un al patrulea mandat in fruntea Rusiei, liderul de la Cotroceni i-a transmis un mesaj politicianului care se va afla la Kremlin pana in 2024. Este vorba despre “un mesaj de felicitare Presedintelui ales al Federatiei Ruse, domnul Vladimir Putin” pe care…

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75%. Proiectul de lege inițiat de PSD devine lege, dupa ce a fost promulgat, luni, de presedintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a semnat decretul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.Textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Dupa discutiile avute cu omologul sau sarb, Klaus Iohannis a iesit, impreuna cu Aleksandar Vucic, in fata presei, pentru a trece in revista aspectele avute in vedere in timpul intrevederii de la Cotroceni. Printre acestea s-au regasit chestiuni ce tin de masurile necesar a fi luate pentru a “stimula…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a Senatului a dat marti raport de admitere la un proiect de lege pentru modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri prin care se introduce posibilitatea prelungirii termenului de la 90 de…

- Dupa intrevederile avute dimineata, la Parlament, atat cu presedintele Camerei, cat si al Senatului, inaltul oficial al Comisiei Europene s-a indreptat catre Cotroceni, unde a fost primit de catre seful statului. Ulterior, dinspre Cotroceni s-a facut public un comunicat, din care reiese ca intrevederea…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, a fost votata de plenul Senatului, in calitate de for decizional. Proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

- Deputații au adoptat astazi Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, cate un pachet care va conține produse de patiserie, lactate, banane, legume și fructe autohtone. De asemenea, elevii vor…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte au fost depuse in acest sens. Acest proiect a fost depus in 2016 de liberalul Mauril Belanger, care a murit in acelasi an, scrie euronews.com, potrivit News.ro. Astfel, versul „Adevarata dragoste…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- Klaus Iohannis nu a pierdut ocazia de a sublinia ca s-ar fi asteptat ca partidele din Opozitie sa comunice intre ele, inainte de a ajunge la discutiile vizand desemnarea viitorului premier. In conditiile in care, la recentele consultari de la Cotroceni, nici PNL si nici USR-ul nu au venit cu vreo propunere…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Odata ce seful statului a decis sa cheme reprezentantii partidelor parlamentare la consultari pentru desemnarea premierului si inainte ca delegatia PNL-ului sa ajunga sa discute cu Klaus Iohannis, miercuri de la ora 13, liberalii au intrat in sedinta, pentru a hotari ce pasi vor face. “Am decis ca mandatul…

- Admitand ca la momentul la care dadea de inteles ca nu va mai calca pe la Cotroceni cat timp va fi presedinte Klaus Iohannis nu s-a gandit ca s-ar mai putea schimba Guvernul PSD-ului, acum ca Mihai Tudose a demisionat, Liviu Dragnea s-a vazut nevoit sa uite ce si-a propus. Astfel ca si-a anuntat prezenta…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Useristii se reunesc in sedinta, peste aproximativ o ora, pentru a decide cu ce mandat vor merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni. “Il vom asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca USR va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in Opozitie”, a transmis Dan Barna, liderul Uniunii Social…

- Schimbarea de la varful Guvernului aduce si o modificare de ultima ora in programul vizitei premierului nipon in Romania, in sensul in care Shinzo Abe nu va mai merge la Palatul Victoria, cum se stia in prima faza, ci doar la Cotroceni, unde va fi primit de Klaus Iohannis. Prima vizita a unui premier…

- Dupa sedinta conducerii PSD-ului si decizia premierului Tudose de a demisiona din functia de sef al Guvernului, demisie pe care ar urma sa o prezinte personal la Cotroceni, presedintele va iesi in fata presei. Klaus Iohannis va face declaratii peste aproximativ o ora, adica la 12.30, din cate s-a anuntat…

- Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Decizia a fost luata in ședința de guvern de miercuri. TVR a obtinut punctul de vedere al Executivului pe acest subiect. Este vorba, mai exact, despre scrisoarea transmisa de catre…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Seful statului precizeaza in cererea trimisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca dispozitii ale actului normativ se impun a fi reanalizate de catre Parlament sub aspectul necesitatii asigurarii claritatii, preciziei si predictibilitatii normei. "Neclaritatea poate genera…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Va prezentam textul integral…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii, formarii…