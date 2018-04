Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 19 martie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Presedintele solicita Parlamentului reexaminarea Legii referendumului Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Legea pentru modificarea si completarea…

- Parlamentarii nu renunta prea usor la pensiile speciale, fie ca sunt de la PSD, UDMR, PNL sau PMP. Un grup de alesi ai acestor formatiuni a depus un nou proiect de lege, dar liberalii si-au retras ulterior semnaturile. Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR. "Incepand…

- Acuzat din toate partile ca este principalul responsabil pentru desfiintarea echipelor de rugby si handbal ale orasului Iasi, dupa sistarea finantarii sportului de catre municipalitate, edilul sef Mihai Chirica a venit cu explicatii pe canalele media ale primariei. Edilul Iasiului a postat pe pagina…

- Sanitas Cluj: Nu excludem declansarea grevei generale Liderul Sindicatului Sanitas Cluj, Stefan Roman, sustine ca Legea salarizarii unitare a produs o serie de inechitati si avertizeaza ca unii salariati din sistemul sanitar pierd, de la 1 martie, sume cuprinse intre 300 si 2.000 de lei. Presedintele…

- Parlamentarii nu vor mai putea sa iși voteze majorarea propriilor indemnizații. Este vorba despre un proiect USR care a fost depus in Parlament și este semnat de Cristian Seidler și Adrian Claudiu Prisnel. ”Parlamentarii nu mai trebuie sa sfideze bunul simț și sa se considere mai presus de oamenii onești…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Proiectul de lege al Guvernului privind telemunca a primit avizul final al Parlamentului și urmeaza sa fie aplicat. Astfel, un angajat va putea munci și in alta parte decat la sediul unei firme,...

- Intalnire pe tema legilor justitiei Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit, în cursul diminetii, cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si cu membri ai Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei. În cadrul întâlnirii…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a anuntat, astazi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca legea din 2009 ‘nu ar fi fost…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, informeaza asupra ultimelor precizari despre legea pensiilor și simularile care vor avea loc pentru a stabili formula ideala de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an, in 2017, i-am rugat de asemenea…

- Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului spre reaximinare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o ieșire furibunda, dupa ce Senatul a respins proiectul de lege privitor la obligația autoritaților locale de a monta steaguri tricolore de 1 Decembrie. Rareș Bogdan acuza ”coaliția monstruoasa” PSD-ALDE-UDMR de atentat la adresa simbolurilor naționale.Citește…

- Vicepremierul Romaniei Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina ca doua tronsoane din cele patru ale drumului expres Craiova-Pitesti au fost deja atribuite unor firme de constructii, fara a preciza care sunt tronsoanele sau societatile respective. Stanescu a declarat ca este posibil ca, in decursul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani la pensie vor avea o legislatie proprie, precizand ca la ora actuala se lucreaza in acest sens. „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii…

- „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii – n.r). De fapt, beneficiaza de asa numita pensie minim garantata si neavand stagiu minim de cotizare de 10 ani nu sunt nici la ora actuala catalogati ca pensionari. Ne gandim si la ei ca dovada ca anul trecut…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a respins prin vot, miercuri, 7 februarie, inființarea unei comisii de ancheta privind neregulile de la votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu din iunie 2017.Proiectul de hotarare pentru inființarea comisiei, respins…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Gratuitate pe tren si pentru studentii care au peste 26 de ani. ANOSR cere Senatului adoptarea amendamentului Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita Senatului Romaniei adoptarea amendamentului prin care si studentii care au peste 26 de ani sa poata calatori gratuit…

- Miercuri, 31 ianuarie a.c., deputatul Dumitru Lovin a participat, la Bucuresti, la Delegatia Permanenta ALDE. Reprezentantii formatiunii conduse de Calin Popescu Tariceanu au decis sa militeze pentru mentinerea cotei unice de impozitare si a unui nivel redus de fiscalitate. De asemenea, au hotarat ca,…

- "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila la inceputul sedintei Executivului. Fata de guvernul anetrior, Cabinetul Dancila are mai multi vicepremieri (4 in loc de 3), iar structura ministerelor…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, ieri, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Proiectul de modificare a legii privind violenta in familie se afla pe lantul de avizare si va fi transmis foarte curand la Parlament, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Ea a fost intrebata cum…

- Proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei europene privind distributia de asigurari (IDD) se afla la Ministerul Finantelor Publice, in procedura de avizare interministeriala, netranspunerea acesteia la timp conducand automat la initierea procedurii de infringement, potrivit informatiilor furnizate…

- Urmare a unor informații aparute in spațiul public, cu privire la proiectul de Hotarare de Guvern, ”prin care s-ar acorda un spor de 75% din salariu, tuturor angajaților de la Ministerul Agriculturii,” pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face urmatoarele…

- Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, pare sa fi fost taiata din calendar de catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce au absentat de la festivitațile de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf, acum Liviu Dragnea și Calin…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman. …

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Parlamentului.

- ”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat Dragnea, intrebat daca nu se teme ca presedintele ar putea face desemnarea pentru noul premier de la alt partid.…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…

- Guvernul a dat aviz negativ pe noul statut al Casei Regale Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, initiativa care apartine sefilor celor doua Camere ale Parlamentului. Potrivit acesteia, Casa Regala ar fi avut personalitatea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…