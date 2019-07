Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii, prin vocea vicepresedintelui Dan Vilceanu, au reactionat, joi, la proiectul PSD care impune copiilor isi sustina material parintii, la batranete. "Cel mai potrivit exemplu pentru nivelul de degradare morala, mintala și politica a celor din PSD și ALDE a venit astazi prin proiectul de lege…

- "Cel mai potrivit exemplu pentru nivelul de degradare morala, mintala si politica a celor din PSD si ALDE a venit astazi prin proiectul de lege care obliga copiii sa le plateasca parintilor pensie de intretinere sub sanctiunea puscariei. Probabil parlamentarii PSD au identificat in aceasta solutie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, dar si de PNL si USR, privind Legea pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040", transmite Agerpres. Seful statului sustinea, in sesizarea transmisa la CCR, ca,…

- TVR 1 a difuzat in zilele de 12 si 19 mai doua editii speciale ale emisiunii “Viata Satului”, in care protagonistii au fost presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea. Desi a starnit numeroase reactii de revolta, participarea celor doi la emisiunea “Viata Satului” in campania…

- Banca Centrala Europeana a trimis recent o scrisoare presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care atrage atentia ca autoritatile nationale sunt obligate sa consulte BCE cu privire la propunerile legislative care au legatura cu sfera sa de competenta, inclusiv reglementari referitoare la…

- Scrisoarea semnata de Yves Mersch, membru al comitetului executiv al BCE, si publicata pe pagina de Internet a institutiei, face referire la faptul ca, in data de 24 aprilie 2019, Parlamentul Romaniei, printr-o procedura de urgenta, a adoptat Legea pentru modificarea si completarea articolului 30…

- "Pai noi pentru asta ne batem pentru ca alegerile din 2016 au avut rost pentru ca o mana de oameni impreuna cu mine și care am reușit sa ținem partidul asta unit cu toate atacurile, am reușit sa facem lucruri importante in Romania. In primul rand am refuzat sa predam guvernul serviciilor, am refuzat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Romania TV, ca vrea limitarea accesului strainilor la a cumpara pamant din Romania si ca legea vanzarii terenurilor este in dezbaterea Camerei Deputatilor, urmand sa fie adoptata.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la…