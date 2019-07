Legea recunoştinţei între generaţii există în mai multe țări ​Potrivit unui proiect de lege depus de 73 de parlamentari, majoritatea PSD, copiii majori apti de munca ar putea fi obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca. Deja exista o asemenea lege care opereaza in cateva țari asiatice (China, India, Bangladesh, Coreea de Sud sau Singapore), cu mici diferențe. De asemenea, o lege similara opereaza in cateva state americane, cu precizarea ca acolo nu exista pensii date de stat. Bangladesh: Legea privind intreținerea parinților Exista din 2013. In cazul in care copiii adulți nu asigura intreținerea parinților fara sa invoce vreun… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

