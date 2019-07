Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Galati, ca proiectul de act normativ nu va avea sustinere politica din partea PSD.

"Am vazut ca in spatiul public se discuta foarte mult de acea initiativa legislativa legata de plata de catre copii pentru intretinerea parintilor, asa numita Lege a recunostintei. Este opinia unor deputati ... In Parlamentul Romaniei sunt foarte multe initiative legislative. Nu este o lege care sa fie agreata, sa fie sustinuta nici de Guvernul Romaniei si nici de PSD. Daca va uitati, sunt foarte multe initiative, dar de la o initiativa legislativa…