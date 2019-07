Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor ALDE Daniel Zamfir a lansat, pe Facebook, o petitie on-line privind legea anti-camatarie, pentru a vedea daca exista sprijin in randul cetatenilor pntru initiativa legislativa pe care a depus-o la Senat. „Legea anti-camatarie te protejeaza de dobanzile ruinatoare, limitandu-le la…

- Liderul USR, Dan Barna, îi cere premierului Viorica Dancila sa publice de urgența raportul Greco și sa dispuna desființarea imediata a Secției Speciale, dar și alte masuri ”pentru reinstaurarea statului de drept din România”.”Cerem Guvernului publicarea de urgența…

- Vlad Plahotniuc a venit cu un mesajpe Facebook, dupa ce in ultimele zile presa din Republica Moldova a scris ca acesta a plecat din țara. Liderul PD spune ca partidul sau va forma o „opoziție activa” ș a ca „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a depus, joi, in Parlament, un proiect de lege pe care l-a intitulat generic „Cartea Verde a romanilor de pretutindeni”. VEZI AICI LEGEA. „Peste tot pe unde am fost in țara in ultimele saptamani, mi s-au plans angajatorii ca nu mai gasesc forța de munca. Este o problema reala…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis vineri seara, pe Facebook, ca a constatat in vizitele pe care le-a facut in teritoriu in ultimele saptamani ca exista o lipsa de forța de munca.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila a spart gheața: dialog cu un protestatar / 'Iau 22 de milioane și in mana 13.…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca Liviu Dragnea a jignit memoria victimelor nazismului și ar trebui sa își ceara scuze, dupa ce a comparat mitingurile USR-PLUS cu manifestarile din Germania nazista. ”Cred ca Liviu Dragnea își pierde controlul propriilor cuvinte și gânduri.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca depune, marți, la Parlament o propunere legislativa impotriva dublului standard. Potrivit proiectului lui Dragnea, toate companiile care practica dublul standard ar urma sa fie amendate cu 4% din incasari și confiscarea produselor.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata seara, referitor la discutiile pe marginea adoptarii Codurilor penale, ca "in lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta". "O simpla precizare! In lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta!", a spus Toader intr-o…