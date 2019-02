Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de buget se va intruni, vineri, de la ora 8.00, pentru a modifica Legea privind plafoanele, iar de la 8.30 va fi adoptata de catre deputati. Plenul reunit al Parlamentarului va incepe la 9.00, unde vor continua dezbaterile si va fi dat vot final pe bugetul pentru 2019.

- Colaiția PSD-ALDE vrea reluarea votului pe amendatul PNL adoptat, joi de Parlamentul, care prevede creșterea alocației pentru copii de la 84 la 150 lei, deoarece este neconstituționala alocarea sumelor pentru majorare din excedentul bugetar de pensii, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Sursele…

- Avocat Onița Ivașcu Daniela, președinte PNL Sighetu Marmației: „Proiectul de lege al PNL care prevedea majorarea alocatiilor pentru copii a fost respins de Senat” Senatul a respins propunerea legislativa privind majorarea alocatiilor pentru copii, urmand ca aceasta sa fie supusa votului in Camera Deputatilor.…

- Legea din Austria privind ajustarea alocațiilor pentru copiii straini, care nu traiesc impreuna cu parintii in aceasta țara, a starnit un val de revolte. Joi, Comisia Europeana a luat prima masura impotriva Austriei, lansand procedura de infringement priving legea ajustarii alocațiilor copiilor lucratorilor…

- Comisia Europeana a lansat joi o procedura de infringement contra Austriei pentru controversata lege privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac. ''Nu există lucrători, nici copii de categoria a doua în…

- ''Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in Uniunea Europeana'', a subliniat comisarul european pentru afaceri sociale, Marianne Thyssen, intr-o conferinta de presa. ''In conditiile in care lucratorii mobili (straini, n.red.) cotizeaza la un sistem de securitate sociala in aceeasi maniera…

- Legea din Austria privind ajustarea alocațiilor pentru copiii straini, care nu traiesc impreuna cu parintii in aceasta țara, a starnit un val de revolte, iar reprezentanții Comisiei Europene au declarat ca analizeaza indeaproape actul legislativ.

- Camera Deputaților a votat miercuri Legea pensiilor. Au fost 193 de voturi pentru si 1 impotriva. Camera Deputaților este for decizional in cazul Legii pensiilor, astfel ca proiectul merge la promulgare. Pe de alta parte, Opozitia ameninta ca va ataca la CCR legea.Marti, deputații au admis,…