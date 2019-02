Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a spus, joi, ca, in ceea ce priveste proiectul de buget, lucrurile arata cu totul altfel fata de acum doua-trei saptamani. "De aceea noi am considerat si am luat si o decizie, daca astazi, maine, cand in cursul dezbaterilor se vor vota articolele pe capitole, pe anexe, nu se…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, referitor la bugetul SRI ca acesta trebuie sa fie reglementat de Comisia de Control al SRI, fiind forul care trebuie sa indice daca bugetul SRI este prea mare, prea mic sau suficient."Si eu si multi romani isi pun intrebarea cum se…

- Conform Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2019 si proiectia acesteia pe anii 2020-2022, in perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice nu vor acorda personalului din cadrul acestora premii, cu anumite exceptii in cazul sportivilor si colectivelor tehnice, studentilor, elevilor…

- Camera Deputaților a votat miercuri Legea pensiilor. Au fost 193 de voturi pentru si 1 impotriva. Camera Deputaților este for decizional in cazul Legii pensiilor, astfel ca proiectul merge la promulgare. Pe de alta parte, Opozitia ameninta ca va ataca la CCR legea.Marti, deputații au admis,…

- Camera Deputatilor va da miercuri votul final pe Legea pensiilor, dupa ce plenul a admis marti un amendament al UDMR, initial respins de Comisia de Munca. Deputatii au adoptat deja legea pe articole, in plenul de marti, cu un amendament UDMR, care prevede ca persoanele care sufera de handicap…

- Plenul a adoptat pe articole proiectul legii sistemului unitar de pensii si a admis amendamentul propus de UDMR, care la Comisia pentru munca a fost initial adoptat si apoi respins. Amendamentul admis de plen, cu 215 voturi "pentru", prevede ca: "Pensionarul este persoana care beneficiaza…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat marți un amendament la Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, potrivit caruia, daca unul dintre inculpații acuzați pentru aceeași evaziune fiscala achita prejudiciul integral, plus 20%, toți cei acuzați scapa de urmarirea penala,…

- Un numar de 16 deputați din Comisia de industrii, printre care membri ai PSD și ALDE, au semnat o scrisoare in care propun modificarea legii offshore, pentru ca forma adoptata de Parlament ar putea sa aduca „prejudicii masive” Romaniei. Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta anunța ca deputații…