Legea privind persoanele dispărute, în următoarea şedinţă de Guvern Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca vrea ca proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, aflat in stadiul de avizare la ministerul pe care-l conduce, sa fie finalizat astfel incat saptamana viitoare sa intre in sedinta de Guvern. 'Suntem, repet, intr-o analiza profunda pana la nivelul ultimei sectii de politie, suntem cu modificari legislative pe care, de altminteri, doamna prim-ministru le-a anuntat deja. Si ma refer la legea care priveste cautarea persoanelor disparute, care este in avizare, in momentul de fata in Ministerul Afacerilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

