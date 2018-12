Stiri pe aceeasi tema

- ​Camera Deputaților a adoptat miercuri Legea pensiilor cu 193 de voturi pentru, 1 vot impotriva și 14 abțineri. Alaturi de PSD-ALDE au votat și UDMR dupa ce deputații au admis, in plenul de marți un amendament al Uniunii inițial respins ...

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea depusa de parlamentari PNL si USR la Legea privind combaterea spalarii banilor, care a fost adoptata de Camera Deputatilor dupa ce initial fusese respinsa, anunța news.ro.Astfel, CCR are pe ordinea de zi Obiectia de neconstitutionalitate…

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…

- Legea privind executarea pedepselor cu inchisoarea a trecut, miercuri, de Camera Deputatilor cu 176 voturi „pentru", 93 „impotriva" si 1 abtinere, urmand sa plece la promulgare, Camera Deputatilor fiind for decizional.

- Pas urias in lupta impotriva TBC, boala care ucide cate trei romani in fiecare zi. Camera Deputatilor a adoptat legea care prevede solutii pentru ca Romania sa nu mai fie prima din Uniunea Europeana la numarul de imbolnaviri si de decese.

- Camera Deputaților a adoptat miecuri, in plen, proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu pentru declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei. Proiectul prevede ca se vor desecretiza toate protocoalele și acordurile incheiate de SRI cu alte instituții,…

- Camera Deputatilor a adoptat pe 24 octomrbie, ca for decizional, proiectul de Lege offshore cu 170 de voturi pentru si 3 impotriva si o abtinere. Actul normativ va merge, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis, cel care a retrimis proiectul de...

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani.