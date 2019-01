Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a art. 55 din Legea nr....

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii privind finanțele publice locale, act normativ care introduce prevederi ce permit autoritatilor administratiei publice locale din Romania și Serbia sa incheie acorduri de cooperare, conform mediafax.Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri in domeniul protectiei apelor. Legea are ca obiect de reglementare stabilirea conditiilor de autorizare, din punct de vedere al gospodaririi apelor, pentru folosintele de apa care au in curs…

- UPDATE – 29.11.2018/Ora 17:05 Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind constructia Autostrazii Iasi – Targu Mures in cadrul unei ceremonii publice care s-a desfasurat la Palatul Controceni. Ministerul Transporturilor este responsabil pentru coordonarea realizarii Autostrazii Iasi – Targu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea si urmarirea penala a...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele pentru promulgarea a doua legi pentru aprobarea a doua OUG care se refera la restituirea pe cale administrativa a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante si timbrul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care televiziunile cu acoperire nationala si locala vor fi obligate sa subtitreze filmele romanesti, pentru a sprijini astfel persoanele cu deficiente de auz.