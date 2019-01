Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru declararea municipiului Iasi - ''Capitala istorica'' si a municipiului Alba Iulia - ''Capitala a Marii Uniri'', informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Iohannis a mai promulgat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare. Prin acest acord, care…

- Presedintele Klaus Iohannis organizeaza, joi, o ceremonie publica de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - „Autostrada Unirii”, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a afirmat joi ca aderarea la Uniunea Europeana ramane singurul plan al tarii sale si eforturile vor fi intensificate in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE. ‘Am reiterat inca o data ca aderarea la Uniunea Europeana ramane…

- Perspectivele de colaborare pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene au stat in centrul discutiilor avute, marti, la Bucuresti, intre prim-ministrul Viorica Dancila si presedintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz. Intrevederea a avut loc in contextul participarii…

- Conducerile reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au discutat in contradictoriu despre simbolul pe care Romania a ales sa il promoveze in perioada in care va asigura președinția Consiliului Uniunii Europene, scrie Mediafax. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 9 octombrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940…