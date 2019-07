Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG 104/2018 privind implementarea programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” informeaza Romania24.ro. Legea are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investitii – Contul individual…

- Presedintele Klaus Iohannis considera raportul GRECO un nou cartonas rosu la adresa guvernarii de la Bucuresti, avertisment pe care, ca mereu, il ignora. Grupul Statelor Contra Coruptiei (GRECO) avertizeaza ca inființarea acelui organism ”special” pentru a ține sub control justiția este o anomalie.…

- Muzeele din Romania, in special cele aflate in subordinea Ministerului Culturii și Identitații, alaturi de celelalte instituții publice de cultura de sub autoritatea Ministerului, au fost aduse, intr-un interval foarte scurt de timp, in cea mai grava criza financiara din ultimele doua decenii. Mai intai,…

- Deputatii au adoptat ieri o propunere legislativa privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, care va prezenta crimele, abuzurile si torturile traite de poporul roman in perioada 1945 – 1989, potrivit Agerpres.Decizia a fost luata cu 276 voturi „pentru” si doua abtineri. Potrivit…

- Deputatii au adoptat miercuri o propunere legislativa privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, care va prezenta crimele, abuzurile si torturile traite de poporul roman in perioada 1945 - 1989. Proiectul a fost adoptat de deputati cu 276 voturi "pentru" si doua abtineri si merge…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului sa reexamineze Legea privind statutul personalului feroviar. Iohannis susține ca legea prevede o serie de drepturi și beneficii pentru personalul feroviar, inclusiv celui din mediul privat, fara o analiza a surselor de finanțare. In plus, in forma actuala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, importanta implementarii efective a proiectelor demarate la Summitul Initiativei celor Trei Mari care a avut loc anul trecut la Bucuresti si a indicat ca gazoductul BRUA ar putea fi unul dintre pasii prin care Romania poate deveni furnizor de securitate…

- Presedintele Klaus Iohannis transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei limbii si teatrului idis. "Cu ocazia Zilei limbii si teatrului idis transmit un mesaj cald de felicitare tuturor celor care se ingrijesc ca mostenirea culturala a comunitatii evreiesti din Romania sa se pastreze vie.…