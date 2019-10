Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de semnare a avut loc la Palatul Cotroceni. "Am promulgat aceasta lege cu gandul la istorie, la prezent, dar mai ales la viitor. Acum 30 de ani, romanii si-au castigat libertatea cu sacrificiul suprem. Printre visurile si aspiratiile celor care s-au jertfit pe baricadele ridicate…

- Astazi, 8 octombrie, potrivit Agendei Prezidentiale, presedintele Romaniei va participa, incepand cu ora 10.00, la evenimentul de lansare a proiectului "Romania TechNation" care va avea loc la Universitatea Politehnica din Bucuresti. De asemenea, incepand cu ora 17.00, presedintele Klaus Iohannis va…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, care va fi amplasat, conform documentului, in Calea Victoriei 218, unde se afla imobilul Banloc-Goodrich.

- Senatul a adoptat, ieri, proiectul de lege privind inființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania, care se va afla in subordinea Institutului de Cercetare, informeaza MEDIAFAX.Senatorii au adoptat inițiativa cu 89 voturi ,,pentru'' și o ...

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a luat atitudine vizavi de scandalul privind intenția de amplasare a unui Muzeu al Holocaustului in curtea Muzeului ,,Antipa”. Ciolacu afirma ca inființarea unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului este ,,o idee buna, insa prost…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, care va prezenta crimele, abuzurile si torturile traite de poporul roman in perioada 1945 - 1989. Potrivit actului normativ, se infiinteaza Muzeul Ororilor Comunismului in Romania,…

- Dancila a precizat ca exista doua variante pentru infiintarea Muzeului Holocaustului - o hotarare de guvern, respectiv o initiativa legislativa, scrie agerpres.ro. Citeste si Marcel Ciolacu despre infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului: Idee buna, prost aplicata…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a transmis vineri ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, ca infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR) este o idee buna, dar prost aplicata si gestionata, ca ar trebui sa…