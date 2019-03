Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica. La inceputul lunii ianuarie, Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…

- "Presedintele a trimis la Curtea Constitutionala legea privind plafoanele, care in esenta era constitutionala, dar a fost respinsa din motive procedurale, fiind acum pusi in situatia de a nu putea aplica bugetul in forma sa cum a rezultat din dezbateri. Probabil ca va trebui, intr-o procedura extrem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Parlament, ca alocatiile pentru copii vor fi crescute, dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat ca legea bugetului de stat pe 2019 este constitutionala. Intrebat cum comenteaza faptul ca CCR a admis sesizarea presedintelui asupra Legii pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, stabilind cu majoritate de voturi ca actul normativ este constitutional. Pe 22 februarie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, stabilind ca actul normativ este constitutional, au precizat oficiali ai CCR, citați de Agerpres. Sursele citate au menţionat că decizia a fost luată…

- UPDATE: CCR a respins sesizarea lui Klaus Iohannis cu privire la bugetul pe 2019. In cazul in care va fi promulgat in aceasta luna, alocatiile ar putea fi majorate de la 1 aprilie 2019, conform unei OUG adoptate de guvern. Pe 22 februarie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…

- CCR a admis parțial, miercuri, sesizarea lui Klaus Iohannis referitoare la actul normativ pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, conform Mediafax.Pe 11 decembrie 2018, președintele Klaus…