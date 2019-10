Stiri pe aceeasi tema

- Data de 30 octombrie devine „Ziua pacientului cu arsuri”. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Ziua de 30 octombrie va comemora tragedia din Colectiv, cand 64 de tineri și-au pierdut viața in incendiul izbucnit in club, scrie Romania24. Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. "Se instituie ziua de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. Sarbatorirea acestei zile poate fi organizata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri". Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 30 octombrie ca 'Ziua pacientului ars', data ce va putea fi marcata de autoritatile administratiei…

- Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea prin care este eliminata ștampila din administrația publica. Actul normativ prevede ca instituțiile administrației publice nu vor mai fi obligate sa utilizeze ștampila in relația cu cetațenii sau cu alte instituții. Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni,…

- CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate formulata de PNL și USR cu privire la legea prin care politistii obtin atributii sporite in misiune, act normativ initiat de Carmen Dan si Florin Iordache. Prevederile legii includ si amendarea celor care refuza sa se legitimeze in fata politistilor.In…

- CCR are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri sesizarea PNL și USR referitoarea la legea prin care politistii obtin atributii sporite in misiune, act normativ initiat de Carmen Dan si Florin Iordache. Prevederile legii includ si amendarea celor care refuza sa se legitimeze in fata politistilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea de modificarea a Legii societatilor 31/1990, prin care persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie nu au interdictia de a avea calitatea de fondator al unei societati comerciale, decat prin pedeapsa complementara condamnarii.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea legii referitoare la persoanele ce nu pot avea calitatea de fondator al unei societati. Actul normativ prevede ca "nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca…