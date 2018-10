Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, modificată Potrivit noii forme a actului normativ, "in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la 18 luni (fata de 1 an forma in vigoare) executarea pedepsei se realizeaza prin detentie la domiciliu, cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte cu violenta". Noul act normativ prevede: "Comisia pentru stabilirea, individualizarea si schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate (...) va dispune continuarea efectuarii pedepsei prin detentie la domiciliu cu sistem electronic de supraveghere. (...) Sistemul de supraveghere electronica se va realiza intr-un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

