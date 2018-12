Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea si urmarirea penala a infractiunilor de terorism si a infractiunilor grave, precum si pentru prevenirea si inlaturarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 37/2018 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice…

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza cu privire la punerea in aplicare, incepand cu data de 9 noiembrie a.c., a Legii nr. 247 pentru modificare si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, o lege care reglementeaza evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice si private ”care pot avea efecte semnificative asupra mediului”, printre care autostrazile și drumurile expres.Legea a intrunit 264 de voturi „pentru” și o ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.194/2002…

