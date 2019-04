Curtea Constitutionala a apreciat ca Legea pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar este neconstitutionala in integralitatea sa, deoarece nu a fost realizata o fundamentare a solutiilor adoptate si nu a fost solicitat avizul Consiliului Economic si Social.

