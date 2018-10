Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat Legea pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce initial a fost respinsa. Grupul PSD a propus reluarea votului, pe motiv ca in sala erau parlamentari care nu si-au exprimat votul, desi erau prezenti. Dupa reluarea votului, legea a trecut cu majoritate.

- Superimunitate a UDMR in legea de combatere a spalarii banilor, așa catalogheaza liderul PMP Eugen Tomac amendarea legii privind combaterea spalarii banilor."Directivele europene sunt obligatorii și trebuie transpuse in legislația naționala, iar Romania este data in judecata de Comisia Europeana…

- Deputatii vor vota, miercuri, Legea pentru combaterea spalarii banilor. Comisia juridica a adoptat raport favorabil cu amendamente potrivit carora oganizatiile minoritatilor nu raporteaza catre stat a beneficiarilor finali, iar Oficiul de spalare a banilor va raport lunar la ANAF tranzactii numerar.

- Legea pentru combaterea spalarii banilor apare pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei Deputaților, dupa ce adoptarea acesteia a fost amanata saptamana trecuta. Liviu Dragnea a explicat ca deputații nu au votat, deoarece PNL și USR nu au fost de acord cu unele prevederi, scrie Mediafax.De…

- Legea pentru combaterea spalarii banilor apare pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei Deputaților, dupa ce adoptarea acesteia a fost amanata saptamana trecuta. Liviu Dragnea a explicat ca deputații nu au votat, deoarece PNL și USR nu au fost de acord cu unele prevederi anunța Mediafax.

- Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ce Legea spalarii banilor a fost amanata la vot in plenul Camerei Deputatilor, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel putin” in randul deputatilor.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- Politicienii romani se declara indignati de faptul ca sunt considerati "persoane cu risc" si sustin ca sunt deasupra oricaror suspiciuni de criminalitate financiara. Din aceasta cauza, senatorii au decis sa elimine din proiectul de Lege...