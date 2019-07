Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca vrea ca proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, aflat in stadiul de avizare la ministerul pe care-l conduce, sa fie finalizat astfel incat saptamana viitoare sa intre in sedinta de Guvern. 'Suntem,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca i-a cerut ministrului interimar al Afacerilor Interne urgentarea proiectului de lege privind cautarea persoanelor disparute si va solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acesta. "Astazi am solicitat ministrului de Interne urgentarea…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, dupa întâlnirea cu Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, ca se va merge pe firul persoanelor disparute, daca este nevoie, pâna în 1990.

- Social democrații au fost luați prin surprindere de demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga în contextul în care, cu o zi în urma, în ședința Comitetului Executiv nu s-a discutat nimic în aces sens. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca decizia demisiei…

- Deputatul Mihai Weber a discutat cu premierul Viorica Dancila pentru organizarea unei ședințe de guvern la Gorj. Evenimentul ar putea avea loc inaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD Gorj spune ca, in saptamana viitoare, este așteptat la Gorj ministrul Agriculturii.…

- Nicolae Moga, noul ministru de interne dupa demisia lui Carmen Dan, a declarat joi dimineața ca „10 august a fost un eveniment nefericit”. Totodata, el a facut o declarație șocanta: a cerut jandarmilor sa nu mai bata oameni daca respecta legea! Senatorul PSD a mai dezvaluit ca nu a dorit…

- ”Ieri am avut o ședința de Guvern, iar dupa ședința de Guvern am avut o intalnire cu șefii de arme. La aceasta intalnire am incercat sa vedem care sunt modalitațile de lucru. Am avut cateva aspecte de comunicat. In primul rand, prioritatea zero pentru mine este siguranța cetațeanului. Am instalat…