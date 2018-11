Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - "Autostrada Unirii", in cadrul unei ceremonii publice care s-a desfasuray in Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Este o premiera in istoria Romaniei, ca…

- UPDATE – 29.11.2018/Ora 17:05 Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind constructia Autostrazii Iasi – Targu Mures in cadrul unei ceremonii publice care s-a desfasurat la Palatul Controceni. Ministerul Transporturilor este responsabil pentru coordonarea realizarii Autostrazii Iasi – Targu…

- Presedintele Klaus Iohannis organizeaza, joi, o ceremonie publica de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - „Autostrada Unirii”, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.

- PMP atrage atentia ca dupa ce presedintele Klaus Iohannis va promulga legea privind Autostrada Unirii, premierul Viorica Dancila va fi obligata sa aloce fonduri pentru acest proiect. ‘Legea privind Autostrada Unirii, Iasi – Targu Mures, initiata de deputatii Marius Pascan, presedinte executiv al PMP,…

- Presedintele Klaus Iohannis organizeaza, maine, o ceremonie publica de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi – Targu Mures – „Autostrada Unirii”, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Asociațiile care militeaza pentru constructia de autostrazi…

- Presedintele Klaus Iohannis organizeaza, joi, o ceremonie publica de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - „Autostrada Unirii”, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul de lege care interzice afisarea in public a cadourilor oferite la jocurile de noroc. Proiectul mai prevede ca toate castigurile neridicate de participantii la jocurile de noroc organizate de Loteria Romana devin venituri ale institutiei. …

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, insa seful statului reitereaza faptul ca nu sustine modificarile aduse acestei legi. "Inca de la demararea, in urma cu mai bine…