- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a legii care permite copiilor si mai multor categorii de persoane aflate in conditii de vulnerabilitate sa aiba garantat accesul la servicii de sanatate gratuite, chiar daca nu detin cod numeric personal.

- Proiectul de lege privind unele masuri referitoare la inspectorii antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia de Combatere a Fraudelor, adoptat cu 204 de voturi "pentru", 24 contra si 14 abtineri, a fost initiat de Guvern, arata Agerpres. Proiectul are ca obiect…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care este eliminata obligativitatea utilizarii ștampilei pe documentele emise sau solicitate de catre administrația publica in raport cu cetațenii. Astfel, pe viitor va putea fi utilizata semnatura electronica, iar formularele vor putea fi depuse și…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea de modificarea a Legii societatilor 31/1990, prin care persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie nu au interdictia de a avea calitatea de fondator al unei societati comerciale, decat prin pedeapsa complementara condamnarii.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea de modificare si completare a OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii. Pe 3 iulie, aceasta lege a fost adoptata de Senat in calitate de for decizional. Potrivit unui amendament admis, cei care ocupa demnitati publice…