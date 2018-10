Legea prin care suspectii interceptati trebuie informati in 60 de zile ca sunt monitorizati a fost adoptata

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea unui articol din Legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In sesizare, Iohannis invoca "motive de neconstitutionalitate extrinseca",…

- Initiativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300, a fost adoptata tacit de Senat. Președintele PMP, Eugen Tomac, a cerut ca aceasta inițiativa sa fie votata si in Camera Deputatilor, apreciind ca actuala putere are ”ocazia de a demonstra ca nu doar mimeaza preocuparea fata de respectarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca legea offshore va fi adoptata saptamana viitoare in Parlament, subliniind ca nu a cedat fata de cele decise in sesiunea parlamentara trecuta, transmite Agerpres.ro.Dragnea a spus, dupa sedinta Comitetului executiv National al PSD, ca scrisoarea…

- Presedintele Klaus Iohannis precizeaza in sesizarea transmisa, pe 13 iulie, CCR, ca Senatul, in calitate de for legislativ decizional, a adoptat legea intr-o forma substantial diferita fata de Camera Deputatilor, fiind introduse noi dispozitii referitoare la realizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, legea pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a fost trimisa de catre Parlament presedintelui in vederea promulgarii la data de 10 iulie. ''Prin modul in care…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.…

- Printr-o Ordonanța de Guvern Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca se poarta discutii (fara sa precizeze cu cine) pentru o posibila Ordonanta de Guvern pentru legea off-shore, el precizand ca prevederile din lege nu sunt bine definite in anexe si nu sunt clare. "Parlamentarii…

- Legea muntelui intra in vigoare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Statul aloca de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioada de 10 ani, pentru dezvoltarea zonei montane din Romania și acorda compensatii banesti, proprietarilor de terenuri din zona montana,…