- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG nr. 91 2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr. 153 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, informeaza Agerpres.ro Potrivit legii, s au marit grilele de salarizare pe anumite domenii si au…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de voturi "pentru",…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul pentru ratificarea Tratatului Romania-Brazilia privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, USR afirmand ca votarea acestuia ii va face „un bine” si lui Liviu Dragnea, care "isi va putea proba sau nu" nevinovatia in fata autoritatilor braziliene.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, astazi, legea prin care statul le va plati politistilor ratele la case. Astfel, deputatii au aprobat modificarea Legii 360/2002 privind Statutul Polițistului și a Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare pentru completarea cadrului legal privind acordarea…

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Protest inedit in Parlament Romaniei! Deputații USR poarta astazi tricourile campaniei „Fara penali in funcții publice” la ședința de plen in care vor fi din nou votate legile justiției.Parlamentarii din Comisia pentru Legile Justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru modificarea…

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" isi exprima dezacordul fata de editarea unui timbru in care este ilustrat Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Proiectul votat miercuri de catre deputati prevede sporuri pentru mai multe categorii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca sporurile in sanatate nu pot fi mai mari de 30% din nivelul salariilor, asa cum cer sindicalistii de la Sanitas. Potrivit ministrului, veniturile personalului din sanatate au crescut de la 1 martie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Vinerea Mare, zi libera. Solomon, PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare…

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…

- Un proiect de lege aflat in dezbateri la Camera Deputatilor prevede posibilitatea ca venitul minim garantat sa fie cumulat cu banii obtinuti din munca de zilier. Potrivit legislatiei in vigoare, persoanele care beneficiaza de ajutor social nu pot cumula nici un alt gen de venit, plata ajutorului fiind…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, joi, despre despre salariile polițiștilor și recunoaște ca sunt 8.000 de polițiști ale caror venituri sunt scazute. „Eu zic ca așteptam pana la bilanțul Poliției Romane și sa așteptam cum sta treaba cu minusul. In intervențiile mele referitoare la salarizare…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. "La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state de plata.…

- „Din pacate, in fiecare saptamana aflam ca apar noi cazuri de persoane care au decedat din cauza gripei, printre acestea aflandu-se și copii, care cad victime inconștienței parinților, care se opun vaccinarii. Este inca un motiv in plus pentru a accelera procesul de adoptare a legii vaccinarii, aflata…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ce cresteri salariale vor avea loc in sistemul de sanatate in urmatoarele luni. Ministrul a inceput conferinta de presa anuntand ca, pentru prima data, salariile din sistemul medical vor ajunge aproape de nivelul…

- Legea salarizarii unitare și „Revoluția fiscala” sunt doua lucruri complet separate, care doar se intampla simultan. Legea salarizarii era absolut necesara, macar in forma de acum daca nu una chiar mai dura! Revoluția fiscala” – mutarea contribuțiilor de la angajat la angajator – este o bezmeticie.…

- „In ultimele sase luni, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Abia ieri (luni, n.r.), ulterior invitatiei publice a ministerului la dialog, ne-au transmis si noua comunicatul de presa remis dumneavoastra. Le adresam, din nou, invitatia la dialog,…

- Cu toate ca mai multe categorii de bugetari s-au plans ca, in urma Legii salarizarii si a transferului contributiilor, li s-au redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca acest lucru nu s-a intamplat. „Salariile bugetarilor nu scad. Adevaratele cresteri se vor vedea in 2019”,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Proiectul de lege modifica Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii si prevede ca, prin unitatile sale, SRI executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, executa interventia antiterorista, in conditiile metodologiei…

- In timp ce sindicatele se plang ca angajatii din sistemul bugetar pierd intre 30 si 40 la suta din salariu, ca urmare a aplicarii legii salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat, deputatii castiga incepand din aceasta luna 800 de lei in plus. Este vorba despre deputatii fara…

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii pe baza de abonament pentru transcrierea emisiunilor de televiziune de tip talk-show, precum si servicii de asigurare facultativa in cazuri de avarii, distrugere, furt sau alte evenimente (CASCO). Citeste si: Ministrul Energiei da SEMNALUL: 'Hai…

- Salariile politistilor vor creste, din 1 februarie, in urma aprobarii Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care asigura…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat faptul ca liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri intense cu UDMR pentru oficializarea limbii maghiare în justiție. Proiectul de lege pentru punerea în…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Investigatia a fost declansata avand la baza informatii furnizate de Romsilva, prin Directia Silvica Hunedoara, care a sesizat un posibil comportament anticoncurential al Safety Security si Spartan Paza si Protectie, in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect "Contractul de prestari…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Veniturile totale medii…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind acest…