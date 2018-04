Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, prin care introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca, anunta Administratia Prezidentiala, citata de Mediafax.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anuntase ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca. In februarie, Camera Deputatilor a adoptat acest proiect in calitate de for decizional. "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, in anul 2018,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG nr. 91 2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr. 153 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, informeaza Agerpres.ro Potrivit legii, s au marit grilele de salarizare pe anumite domenii si au…

- Inspectoratul Teritorial de Munca aduce la cunostinta angajatorilor cat si altor persoane interesate ca prin Legea nr.232/2017 se aduc modificari Legii nr.156/2000 (R) privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Actul normativ care a intrat in vigoare la data de 5 martie 2018,…

- Uniunea Salvați Romania a votat in favoarea proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – De la 1 iulie se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic cu maner apare prima data in Gazeta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Camera Deputatilor a adoptat pe 28 februarie legea care vizeaza stabilirea…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor.

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificari la reglementarea rovinietei, care prevede, printre altele, ca amenda pentru lipsa acesteia se comunica in cel mult doua luni de la data aplicarii. Actul normativ va intra in vigoare peste o jumatate de an. Aproximativ 600.000 de amenzi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala, conform Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei – ...

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de promulgare a trei legi, intre care cea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Aceasta lege are ca obiect de reglementare aprobarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", anunta Administratia Prezidentiala. Legea are ca obiect de reglementare…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). La ceremonie este prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader dupa izbucnirea scandalului privind DNA, transmite…

- Odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii nr. 270 din 2017, atunci cand politistii constata o fapta care intra sub incidenta de reglementare a acesteia, nu vor aplica amenda, ci vor acorda un termen de remediere a neregulilor constatate. Pentru toate celelalte situatii de incalcare a legislatiei…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a a promulgat, ieri, Legea pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman. …

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…