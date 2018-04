Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in sensul transpunerii Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Actul normativ modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, prin care introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic ...

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, prin care introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- @ Camera Deputaților a adoptat noile reglementari potrivit carora medicii, asistentele, ambulanțierii intra, de la 1 martie, pe grila salariala din 2022 @ Limita la orele suplimentare pentru politiști sau spor de intervenție la jandarmi In ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018, deputatul PSD…

- Pungile de plastic subtire cu maner vor fi interzise definitiv in comertul din Romania, de la 1 ianuarie anul viitor, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Intr-o prima etapa, de la 1 iulie, va fi interzisa productia lor si introducerea pe piata…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 255 de voturi “pentru” si o abtinere, proiectul de lege nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor, astfel ca se interzice, incepand cu 1 iulie, introducerea pe piata nationala a pungilor…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor.

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu mâner va fi interzisa începând cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect

- Comercializarea pungilor din plastic interzisa de la 1 ianuarie 2019 Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu mâner va fi interzisa începând cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea…

- Proiectul modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in sensul transpunerii Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect adoptat miecuri aproape in unanimitate de Camera Deputatilor,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, fiind interzisa introducerea pe piata, incepand cu data de 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Proiectul…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor. Au fost inregistrate…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat si la comercializare,…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47 2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din…

- Legea contine dispozitii privind regimul juridic al precursorilor de explozivi si stabileste masurile necesare punerii in aplicare la nivel national a dispozitiilor europene. 'Introducerea pe teritoriul Romaniei, scoaterea de pe teritoriul Romaniei, producerea, experimentarea, prelucrarea,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 februarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.Vezi…

- Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datoreaza, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, contribuția asiguratorie pentru munca, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii…

- Senatul a adoptat luni, 19 februarie, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Pungile din plastic subțire, cu maner - interzise in Romania Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare…

- Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in acest caz decizionala este Camera Deputatilor. Prin acest proiect se propune interzicerea incepand cu data de 1 iulie 2018, a introducerii pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire (sub 50 de microni) si…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- ”Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner.…

- Romania va interzice introducerea pe piata nationala, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, iar incepand cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializarii acestora.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- Pungile de plastic cu maner – interzise din iulie 2018. Anul 2018 aduce mai multe reglementari in ceea ce privește legislația de mediu. Astfel, incepand cu data de 1 iulie 2018 este strict interzisa introducerea pe piața din Romania a pungilor confecționate din plastic subțire și foarte subțire, cu…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 16 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-sisesti' - Institutului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani. Ucenicia la locul de munca este reglementata de Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii, formarii…