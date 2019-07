Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea prin care se majoreaza indemnizatia acordata fostilor detinuti politici si categoriilor asimilate de la 400 lei la 700 lei pentru fiecare an de suferinte. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 4 alin. (1) din Decretul-Lege…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG 104/2018 privind implementarea programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” informeaza Romania24.ro. Legea are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investitii – Contul individual…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea in materie electorala, prin care votul in Diaspora pentru alegerile prezidentiale este extins la trei zile, a anuntat seful statului. Legea introduce, de asemenea, votul prin corespondenta si votul electronic.

- Legea privind statutul politistilor de penitenciare a fost promulgata, luni, de presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, spune ca legea, care era asteptata de mai bine de sapte ani de angajatii din sistem, contine prevederi moderne si le confera identitate profesionala acestora,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 249 voturi pentru si o abtinere, o propunere legislativa prin care se majoreaza indemnizatia acordata fostilor detinuti politic si categoriilor asimilate de la 400 lei la 700 lei. In plus, copiii persoanelor care s-au aflat in aceste situatii au dreptul la…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care permite studenților facultaților de medicina dentara și stomatologie și medicii rezidenți sa faca practica pe pacienți, sub supraveghere competenta, potrivit mediafax.Citește și: Ordin pe țara! Mișcarea facuta de Liviu Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…

