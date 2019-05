Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei nationale a gastronomiei si a vinului romanesc, care va fi marcata in prima duminica a lunii octombrie. Totodata, se prevede posibilitatea organizarii de catre autoritatile publice centrale, locale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.…

- Un consilier local din municipiul Oraștie a fost gasit in stare de incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Este vorba de Petre Radu Onuț, consilir local PSD. Potrivit ANI, “in perioada 04 aprilie – 01 august 2016, societatea comerciala, in cadrul careia persoana evaluata a deținut…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011, care prevede ca invatamantul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, pana in anul 2030, informeaza Agerpres.roActul normativ prevede ca grupa mare din invatamantul prescolar, invatamantul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, pana in anul 2030. Actul normativ prevede ca grupa mare din invatamantul prescolar, invatamantul primar, gimnazial…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Educatiei nationale 1/2011. Legea care prevede ca in localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale se pot infiinta clase…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si…