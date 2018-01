Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din PSD, dintre seful partidului si premier, a pus Romania intr-o situatia jenanta. Primul sef de Guvern din Japonia ajuns in tara noastra nu a avut de cine sa fie primit la Palatul Victoria. In programul stabilit al vizitei, premierul nipon urma sa aiba discutii cu Mihai Tudose si sa participe…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Oamenii de afaceri critica bonusurile pentru angajații ANAF. Ordonanta de urgenta prin care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot primi 15% din sumele obtinute in urma controalelor nu este constitutionala si va duce la abuzuri asupra contribuabililor, a declarat, marti, Florin…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…

- Guvernul condus de premierul Mihai Tudose a dat o Ordonanța de Urgența prin care parlamentarul nu mai poate cumula doua pensii speciale. Daca pana la OUG 103/2017, parlamentarii puteau cumula doua pensii speciale, precum pensia de parlamentar cu pensia de funcționar parlamentar, pensia de parlamentar…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale sunt aduse de Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017. Claudia Sofianu, responsabil pe fiscalitate al EY Romania, explica, intr-o analiza publicata luni, de ce unele companii vor reincepe sa fie tentate a plati…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca va fi adoptata o Ordonanța de Urgența care va pedepsi utilizarea fara drept a cardului de sanatate. Citește și: Mihai Tudose ii trimite la plimbare pe nemulțumiții de la APIA, care protesteaza in fața Guvernului: 'Ni se pare mult' "Avem…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.In acest sens, a fost modificata, prin Ordonanța de Urgența, Legea…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscrisi in sistemul de invatamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, informeaza un comunicat al Guvernului Romaniei. In acest sens, a fost modificata,…

- DC News l-a contactat pe avocatul Lucian Bolcaș pentru a-i cunoaște opinia vizavi de aceste amenzi ridicate. "Oamenii și-au pierdut simțul masurii. Evident ca sancțiunile contravenționale, ca orice fel de sancțiune, trebuie sa fie proporționala, in primul rand, cu gravitatea faptei, nu cu…

- Modificarea Codului Fiscal facuta de Guvern prin Ordonanța de Urgența este inutila și nu aduce nimanui un caștig, dimpotriva. Aceasta este poziția ferma a oamenilor de afaceri invitați la o discuție cu senatorii, din comisiiile Economica și de Buget-Finanțe. Ordonanța a venit “la pachet”…

- Guvernul a publicat pe neasteptate o ordonanta de urgenta prin care incearca sa oblige toate companiile private sa creasca salariile brute, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. In Monitorul Oficial a aparut Ordonanta…

- Confederațiile sindicale din Romania au anuntat ieri ca vor sesiza Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, conform unei informari de presa a Blocului Național Sindical (BNS). „Miercuri (n.n. – ieri), 15.11.2017,…

- Anunțul vine imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a fost prezent la Congresul National CNSRL Fratia, acolo unde a fost primit bine pentru masurile fiscale care nu vor afecta salariile. Blocul Național Sindical precizeaza sesizarea la Avocatul Poporului va fi depusa astazi. "Miercuri,…

- Atacul lui Mihai Tudose nu a ramas fara raspuns! Reprezentatii a 2.000 de companii cu aproape 600.000 de salariati i-au trimis o scrisoare deschisa premierului. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ii atrage atentia sefului Guvernului ca mesajul sau, in care spune ca mediul de afaceri nu aduce fonduri…

- Scrisoare deschisa catre premier, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Dupa adoptarea Ordonanței privind noile masuri fiscale, lumea s-a imparțit in doua tabere. In special, angajații direct afectați de aceste decizii. Guvernul a adoptat toate modificarile aduse Codului Fiscal miercuri, 8 noiembrie.…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.In urma cu doua zile, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern. Noile prevederi fiscale au fost criticate si…

- JA: Domnule Cionca, nimeni nu mai ințelege daca romanii pierd sau caștiga de la 1 ianuarie 2018, cand se muta contribuția la stat de la angajator la angajat. Dumneavoastra ce parere aveți? Iustin Cionca: Eu spun ce zic și oamenii de afaceri din patronate, angajații din sindicate, Consiliul Fiscal, Banca…

- Aproximativ 200 de persoane au protestat, miercuri, la pranz, in Piata Victoriei, in timp ce in sediul Guvernului se discuta despre ordonanta de urgenta prin care este modificat Codul Fiscal. Dupa adoptarea masurilor, oamenii au revenit in fata Guvernului pentru a continua protestul. La…

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, spune ca va sesiza Avocatul Poporului pentru a interveni la Curtea Constitutionala in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind Codul Fiscal adoptata miercuri de Guvern si care prevede trecerea contributiilor de la angajat la angajator, liderul…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00. Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei spunand…

- Un nou protest va fi organizat miercuri, in Piața Victoriei, la ora 13:00, in același timp cu ședința de Guvern in care vor fi adoptate noile masuri fiscale . Protestatarii s-au mobilizat pe pagina de Facebook „Corupția ucide”. „8 noiembrie este Miercurea Neagra pentru economia Romaniei. Pentru a carpi…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Marti, la Palatul Parlamentului, premierul Mihai Tudose a declarat ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se va face prin ordonanta in sedinta de guvern de miercuri. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns: 'Da, prin ordonanta'. Luni,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri va avea loc sedinta de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat, vor fi facute prin Ordonanta de...

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marți la Parlament ca miercuri va avea loc ședința de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contribuțiilor de la anjator la angajat, vor fi facute prin Ordonanța de urgența, informeaza HotNews, citand News.ro. Tudose ...

- Proiectul parteneriatului public-privat va fi adoptat in sedinta de Guvern de miercuri (n.n.-maine), daca toate avizele sunt gata, sau saptamana viitoare, a anuntat, ieri, premierul Mihai Tudose. „Legile privind achizitiile si contractul sunt trei propuneri, sunt gata de a fi trimise direct la Parlament…

- Legea parteneriatului public privat (PPP) ar putea publicata in Monitorul Oficial "cel tarziu" saptamana viitoare, a anunțat premierul Mihai Tudose, luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR). "Legile privind achizițiile și contractul —…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, a declarat ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern."Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel de probleme. In momentul in care…

- Misa a spus ca a avut o "discutie" cu premierul Mihai Tudose, care la randul lui "a purtat o discutie la partid" si s-a decis ca "miercuri (ordonanta) intra in sedinta de guvern". Intrebat de ziaristi daca aceasta ordonanta va include si transferul contributiilor de la angajat la angajatori, Ionut Misa…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD, Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern.”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel…

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa a anunțat in urma cu scurt timp ca ordonanța de urgența privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat va intra pe ordinea de zi a ședinței de Guvern care va avea loc miercuri, relateaza Romania TV. Ionuț Mișa spune ca ordonanța are deja toate…

- Legea parteneriatului public privat (PPP) ar putea publicata in Monitorul Oficial "cel tarziu" saptamana viitoare, a anunțat premierul Mihai Tudose, luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR). "Legile privind achizițiile și contractul — sunt trei…

- Pe lista suplimentara a proiectelor de acte normative aprobate vineri in Guvern se afla si Ordonanta de Urgenta trecuta in prima lectura prin Guvern saptamana trecuta de ministrul muncii, Olguta Vasilescu, referitoare la pensii. Pe langa majorarea punctului de pensie aferent pilonului I, OUG contine…

- Senatorul liberal Florin Citu a lansat "o provocare" premierului Mihai Tudose, ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa, si le propune "sa plece acasa" daca in Romania, de la 1 ianuarie 2018, vor scadea "100 de salarii"."As trage o concluzie dupa…

- Aproape 20 de oameni au declanșat un protest la Sibiu fața de Liviu Dragnea. Sibienii au ieșit in strada și au scandat impotriva PSD. Din cauza protestatarilor, liderul social-democrat și Mihai Tudose au decis sa anuleze intrunirea programata la sediul PSD Sibiu. Oamenii s-au adunat, miercuri seara,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat marți ca noua lege a parteneriatului public-privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern. "Acum e în curs de avizare la Ministerul…

- In sedinta de Guvern, condusa de premierul Mihai Tudose, ministrul de Finante si ministrul Muncii au anuntat o serie de masuri in domeniul fiscal si social pe care Executivul vrea sa le implementeze...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Legea pensiilor este doar "un pic amanata", pentru ca sa se faca "toate calculele necesare", in schimb anunta ca se va da ordonanta de urgenta pentru majorarea punctul de pensie. Vasilescu exclude ideea unui esec si a unei demisii. "Legea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anuntul. Este oficial. Legea pensiilor a fost amanata pentru doi ani de zile. In direct la Romania TV, Vasilescu a dezvaluit motivele acestei amanari, dar a anuntat ca pensiilor vor creste in 2018 asa cum s-a anuntat in programul de guvernare al celor…