Legea prevenirii intră în vigoare miercuri Legea prevenirii, care reglementeaza unele instrumente ce trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, va intra miercuri in vigoare, la 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.



Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in trei luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni speciale dedicate informarii publice privind legislatia in vigoare, drepturile si obligatiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

