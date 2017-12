Stiri pe aceeasi tema

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Deputatul PSD Silviu Macovei a explicat astazi pentru „Ziarul de Iasi" ce l-a determinat sa semneze controversatul proiect de modificare a codurilor penale, initiat de colegul sau de partid, Cristian Radulescu. Macovei a afirmat ca militeaza pentru transparenta, iar semnatura lui pe acest proiect a…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei. Astfel, acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in acord cu o…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Camera Deputatilor a adoptat joi cu 172 de voturi ”pentru”, 62 de voturi ”impotriva si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”.Proiectul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…

- Legile Justitiei | Tariceanu, despre criticile magistratilor: Fiecare are dreptul sa-si exprime parerea Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, dar dezbaterea…

- „Declarațiile înaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice”, a menționat avocatul lui Basescu, Andrei Bivol. „Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului în momentul când…

- Proiectele de manuale școlare se realizeaza de catre autori/coautori și se depun in forma de manuscris la Ministerul Educației Naționale in vederea evaluarii calitații științifice, se arata in proiectul de lege pe care Guvernul vrea sa-l aprobe in ședința de joi. Ministerul Educației Naționale organizeaza…

- Guvernul de la Chisinau a avizat miercuri, 13 decembrie, inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova referitoare la denumirea oficiala a limbii. Proiectul prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca, funcționand pe baza grafiei latine” cu „limba romana”.…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Audiovizualului, care presupune apararea spațiului informațional și asigura un standard european de prezentare a informației politice. Scopul documentului este combaterea propagandei straine…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit cash estimat la 2,97% din PIB, deficitul ESA fiind preconizat la 2,96% din PIB, iar in sectorul bugetar vor fi mentinute masuri precum compensarea cu zile libere si nu in bani a muncii efectuate suplimentar, neacordarea…

- Deputata PNL Mara Mareș: „PSD tocmai a respins in Senat inițiativa care le recunoștea fagarașenilor dreptul de a ieși la pensie cu 2 ani mai devreme; ministrul muncii, Olguța Vasilescu, dar și liderii PSD Fagaraș Mihai Popa și Ioan Negrila, dorm”. Fagarașenii care au lucrat in combinatul chimic sunt…

- Este haos total in sistem dupa aplicarea legii recursului compensatoriu. Nimeni nu a inteles, pana acum, care este numarul exact al detinutilor eliberati. Initial, sindicalistii vehiculau eliberarea a peste 1000 de persoane, insa recent, chiar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, acuza sindicalistii…

- Achiziția sistemului de rachete Patriot a fost aprobata in plenul Camerei Deputaților, for decizional. Proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu

- Din lipsa de cvorum, plenul Senatului nu a mai dezbatutu, ci a doptatadoptat tacit initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae, cea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, mai nou declarate de utilitate publica. În cazul acestui proiect,…

- Legea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, adoptata tacit in Senat Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta…

- Plenul Senatului a respins luni, cu 60 voturi ”impotriva” si 30 voturi ”pentru”, initiativa legislativa depusa de senatoarea PNL Alina Gorghiu, potrivit careia persoanele condamnate definitiv sa nu poata candida la functia de presedinte al Romaniei. Proiectul il viza direct pe liderul PSD Liviu Dragnea,…

- Initiativa legislativa care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost inscrisa luni pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere si vot final.…

- Guvernul a adoptat, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei si are in vedere modificarea si completarea…

- Initiativa legislativa ce permite acordarea sumei pentru chirie la salariile militarilor și polițiștilor inclusiv pe perioada cat acestia au credit imobiliar pare sa fie pasata de la o Camera la alta a Parlamentului. A stat la Senat 30 de zile, apoi a fost trimisa a Camera Deputatilor, care ar fi trebuit…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și ...

- Polițiștii supun dezbaterii publice o serie de propuneri pentru proiectul de lege referitor la întarirea autoritații polițistului. ”Acest proiect a avut la baza propunerile polițiștilor și are drept scop înlaturarea acelor situații în care aceștia…

- Plenul Senatului a respins luni cu majoritate de voturi initiativa legislativa privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. Tot luni, proiectul a primit raport de respingere luni in comisia pentru drepturile omului din Senat.Initial, initiativa UDMR…

- Luni, proiectul a primit raport de respingere luni in comisia pentru drepturile omului din Senat. Initial, initiativa UDMR a primit raport de admitere, dar a fost retrimis la comisie pentru un nou raport la solicitarea PSD. "Se consacra ziua de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii…

- Proiectul UDMR, care prevede ca cei condamnați scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat, luni și merge la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit inițiativei legislative , scapa de inchisoare toți cei care au executat cel puțin jumatate din pedeapsa pana…

- Initial, proiectul UDMR a primit raport de admitere, dar a fost retrimis la comisie pentru un nou raport la solicitarea PSD. "Se consacra ziua de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania", se arata in articolul 1 al initiativei legislative. Proiectul mai prevede ca…

- Activitatea de turism din Romania va fi centralizata prin intermediul unui sistem informatic, ce urmeaza sa fie implementat in cursul anului 2018, a afirmat, miercuri, Mircea Dobre, ministrul Turismului, in cadrul dezbaterilor din Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, informeaza AGERPRES…

- Senat a aprobat cu 86 de voturi și doar 2 „impotriva” proiectul legislativ care micșoreaza amenzile pentru bicicliști. Inițiativa prevede ca cea mai mare amenda sa fie de 435 de lei și cea mai mica de 290 de lei, Codul rutier actual avand pragurile de 1.160 lei, respectiv 870 lei. Proiectul de lege…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, prin reprezentanții sai, comisar-șef de poliție Remus Nica, imputernicit inspector-șef, comisar-șef Marin Vasile, adjunctul inspectorului-șef, și șeful Serviciului de Ordine Publica, comisar-șef Ionuț Lal, a prezentat in cursul zilei de…

- Comisia economica a acordat, luni, raport favorabil propunerii legislative initiata de senatorul PSD Serban Nicolae, prin care se reduc cu 50% taxele si impozitele datorate pentru constructiile ridicate pe grinduri si alte terenuri cu modificari naturale sau prin lucrari de amenajare hidrotehnica.…

- Proiectul primise anterior raport favorabil si din partea Comisiei de buget si a Comisiei de administratie a Senatului. Proiectul de lege prevede ca in scopul dezvoltarii activitatilor economice, crearii de locuri de munca si cresterii veniturilor bugetare, se instituie un regim fiscal derogatoriu…

- "Liberarea inseamna sa-l scoti din penitenciar. Daca e liber, de unde sa-l mai scoti? Nu poti sa-i dai liber daca deja a iesit. Exista o alta ipoteza a celor multe mii de detinuti care au cauze aflate la CEDO, suspendate ca urmare a deciziei pilot. Alora nu ai cum sa le mai dai zile compensatorii…

- Inițiativa PSRM privind interdicția deținerii altor cetațenii decit cea moldoveneasca in cazul membrilor Curții Constituționale a fost inaintata Legislativului spre examinare, comunica Noi.md. Proiectul reglementeaza procedura de lipsire a judecatorilor Curții Constituționale de imunitate, interzicerea…

- Coaliția de guvernare și-a asumat proiectul de lege pe Legile Justiției. Inițiativa legislativa este o alta decat cea trimisa de ministrul Justiției, Tudorel Toader, și a fost depusa marți la Camera Deputaților. Proiectul este asumat de catre deputații social-democrați, Florin Iordache, Eugen Nicolicea…

- Proiectul de lege prin care era prevazuta interdictia expresa pentru condamnatii penal de a candida pentru functi de presedinte al Romaniei a primit un raport de respingere, luni, 30 octombrie, in Comisia juridica a Senatului. Proiectul a fost inițiat de 24 de parlamentari USR și PNL și prevede tocmai…

- Comisia de munca din Camera Deputatiilor a decis, luni, ca persoanele cu handicap care au si alte venituri din activitați independente vor beneficia in continuare de pensie. Decizia a fost luata dupa ce șeful psd, Liviu Dragnea, a depus un amendament la Legea pensiilor In plus,…

- Proiectul USR prin care se micsoreaza amenzile pentru biciclisti a primit luni raport de admitere din partea comisiei juridice a Senatului. Initiativa, depusa in luna martie de mai multi parlamentari USR, vizeaza modificarea Codului rutier in sensul reducerii amenzilor pentru biciclisti de la 870 –…

- Initiativa care ar trebui sa armonizeze prevederile juridice din tara noastra cu cerintele acordului international este abia in stadiul consultarii publice, iar Guvernul da vina pe „demersurile legislative complexe", dar si pe faptul ca unii membri ai societatii civile au cerut organizarea de dezbateri…

- STATISTICA. In Romania o femeie este batuta la 30 de secunde, dar legea se plimba intre ministere De peste un an a intrat in vigoare Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, numita si Conventia de la Istanbul, dar legislatia…

- Coaliția de guvernare are toate șansele sa ia, saptamana viitoare, decizia finala in ceea ce privește proiectul bugetului de stat, a declarat miercuri președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, liderul PSD. Legea bugetului de stat a fost una dintre principalele teme discutate…

- “Legea prevenirii”, prin care firmele vor fi “iertate” de amenda la prima constatare, va fi modificata substanțial, scrie Profit.ro Proiectul de lege acorda unei firme un ragaz de 90 de zile pentru remedierea situației, in cazul in care inspectorii Fiscului descopera nereguli, inainte sa fie sancționata.…

- Liderii coalitiei au decis sa amane votul din Senat la Legea privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, dupa ce la sedinta coalitiei a fost prezent si Cseke Attila din partea UDMR. Termenul pentru adoptarea tacita a legii in Senat se implineste pe 24 octombrie.…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat un raport de respingere a initiativei PNL de alegere a primarilor in doua tururi, asa cum era pana in 2008. Raportul a primit sase voturi ”pentru” (PSD si ALDE), 4 voturi ”impotriva” (PNL si USR) si o abtinere (UDMR). Raportul de respingere a initiativei PNL de…

- Datele INS arata ca in septembrie, fata de august, combustibilii s-au scumpit cu 2,19%, dupa ce in august fata de iulie preturile acestora crescusera cu 0,65%. In septembrie, rata inflatiei a fost de 0,5% fata de august si de 1,02% fata de decembrie 2016, pe fondul majorarii preturilor la…

- Parlamentul a modificat Legea finantarii partidelor , astfel ca banii obtinuti nelegal nu mai pot fi confiscati. Camera Deputaților este for decizional, astfel ca legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a anunțat deja ca va ataca la Curtea Constituționala aceasta lege. Proiectul…