Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 octombrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.”Inca de la demararea, in urma cu mai bine de un an, a procedurilor de modificare…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004. Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv ca este…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004.Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri Curtea Constitutionala asupra legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Aceasta este prima cale de atac a presedintelui…

- Curtea Constituționala a respins, marți, ca inadmisibila sesizarea formulata de PNL si USR in legatura cu proiectul care modifica legea 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM. Curtea a decis sa reprogrameze miercuri pronunțarea asupra sesizarii președintelui Klaus Iohannis pe aceeași lege.Președintele…

- CCR dezbate, marți, sesizarile președintelui Iohannis și Opoziției cu privire la modificarea Legii 317/2004 privind CSM, șeful statului contestand faptul ca, deși a fost trimisa la reexaminare, Parlamentul a adoptat legea in forma transmisa inițial la promulgare, respingand implicit cererea sa, informeaza…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat vineri din nou Curtea Constituționala cu privire la modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Stire in curs de actualizare The post Klaus Iohannis sesizeaza din nou CCR pe modificarile aduse Legii 317/2004 appeared first on Cancan.ro…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, vineri, 6 iulie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004…