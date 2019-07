Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind votul in diaspora se afla, miercuri, pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, care este for decizional. Actul normativ a fost adoptat luni de Senat, dupa ce s-au dat doua voturi, scrie news.ro.Legea privind votul in diaspora a fost elaborata saptamana trecuta de Comisia parlamentara…

- Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, a trecut, luni, in plenul Senatului. Legea urmeaza sa fie votata miercuri in plenul Camerei Deputatilor, apoi va ajunge la Cotroceni pentru promulgare.

- Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra, luni, in plenul Senatului, a anuntat Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor de miercuri.

- Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra, luni, in plenul Senatului, a anuntat presedintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu. Acesta spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor de miercuri. "Dupa…

- PRO Romania a depus astazi la Senat, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa Privind organizarea și desfașurarea votului electronic. Pentru prima data in istorie, utilizand tehnologii revoluționare, exista un sistem de vot in care nu conteaza cine numara voturile. Urna…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins joi, cu unanimitate de voturi, legea pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung „Romania 2040”, o lege initiata de guvernul Dancila potrivit careia o comisie condusa de seful Camerei Deputatilor va elabora o strategie pentru viitorii…

- Proiectul acestei legi a luat naștere in urma multor discuții pe care le-am purtat cu aleșii locali din zone montane, proprietari de terenuri, oameni interesați pentru dezvoltarea turismului in Romania și jurnaliști valceni. “Am inițiat proiectul “Schi in Romania” impreuna cu mai mulți colegi deputați…

- Un nou proiect de lege ar putea obliga instituțiile publice din România sa se asigure ca 10% dintre mașinile lor sunt electrice. Inițiativa îi aparține președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și prevede un preț maxim pentru fiecare unitate ecologica achiziționata. …