Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus…

- Deputatul USR Stelian Ion sustine ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pierde majoritatea parlamentara, precizand ca dezbaterea din plen a proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a fost amanata pentru ca nu exista majoritatea pentru a fi adoptat.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor a proiectului de lege privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va fi reprogramata pentru saptamana viitoare, mentionand ca deputatii Opozitiei sunt nemultumiti…

- Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ce Legea spalarii banilor a fost amanata la vot in plenul Camerei Deputatilor, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel putin” in randul deputatilor.

- Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, Nicusor Halici, de la PSD, a declarat, marti, ca proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor si terorismului, aprobat in comisie, transpune doua directive europene, mentionand ca Romania risca intrarea in infringement in cazul in care…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoanelor expuse public", din care face parte Presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR.

- Politicienii romani se declara indignati de faptul ca sunt considerati "persoane cu risc" si sustin ca sunt deasupra oricaror suspiciuni de criminalitate financiara. Din aceasta cauza, senatorii au decis sa elimine din proiectul de Lege...