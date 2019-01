Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 87/2018 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale 1/2001, potrivit careia profesorii din invatamantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale predau disciplinele Comunicare in limba romana si Limba si literatura romana pe tot parcursul anului scolar. "Profesorii pentru invatamantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale predau disciplinele Comunicare in limba romana, precum si Limba si literatura…