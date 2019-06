Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor a fost adoptata de Camera Deputatilor, cu 197 de voturi pentru si 70 de abtineri. Proiectul merge la promulgare, la seful statului. Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a tinut sa sublinieze faptul ca aceasta lege este o promisiune indeplinita 100%: ” Toți pensionarii trebuie sa știe…

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, miercuri, de la ora 10:00, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR. De la ora 12:00 va fi votul final pe acest proiect. Camera Deputatilor este forul decizional in acest caz, legea urmand…

- Legea pensiilor se afla pe ordinea de zi a plenului, dupa ce, marti, Comisiile pentru munca si juridica ale Camerei Deputatilor au adoptat raportul acestui proiect.Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, care a initiat proiectul, a precizat luni ca raportul va intra…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca este posibil ca legea pensiilor sa fie votata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, daca in cursul zilei de marti primeste raport de adoptare in comisia de specialitate potrivit Agerprees. "Daca maine (marti - n.r.), in cadrul comisiei se…

- ​Proiectul de modificare a legii pensiilor va fi dezbatut marti in Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor, iar votul in plen va fi miercuri, a anuntat secretarul Camerei, Lia Olguta Vasilescu. Ea a susținut ca noul presedinte al Camerei, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca va exista majoritatea necesara…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal doresc sa conteste din nou legea pensiilor. Liberalii vor contesta mai multe aspecte pe care le considera neconstituționale, iar masura ar putea duce la un blocaj privind recalcularea pensiilor, susține Romania TV. In direct la Romania TV, deputatul…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege cu 211 voturi 'pentru'. Actul normativ modifica si completeaza articolul 15 din Ordonanta Guvernului 42/2004, in sensul instituirii obligatiei directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti de a incheia contracte…

- PNL si USR au depus, joi, la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii de modificare si completare a art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Proiectul de lege, care a trecut deja de Parlament, prevede inchisoare…