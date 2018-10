Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani.

"Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani in activitati in locuri de munca incadrate in conditii speciale (aviatia civila, siderurgie, subteran, risc radiologic, unitati de transport maritim si fluvial, foraj sonde de titei si gaze, etc) prevazute in anexele nr.…