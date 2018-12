LEGEA PENSIILOR va fi contestată la CCR, se propune IMPOZITAREA pensiilor mari. Anunţ oficial de la PNL "PNL va contesta la CCR aceasta lege pe care o consideram a fi cras neconstitutionala", a spus Vilceanu, intr-o conferinta de presa, precizand ca acest proiect a fost amanat pentru saptamana viitoare, cel mai probabil din cauza unor discutii intre PSD si UDMR.



El a explicat motivele de contestare a proiectului la CCR. "Aceasta lege leaga pensia de invaliditate de un stagiu minim de cotizare. (...) Practic, romanii care nu au contribuit minim 15 ani la sistemul de pensii si sufera un accident de munca sau o boala nu vor primi pensie ceea ce este clar neconstitutional", a spus Vilceanu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In acelasi context, demnitarul a respins categoric declaratiile din spatiul public, potrivit carora nu ar mai fi bani de salarii sau de pensii, afirmand ca "atunci cand o tara nu-si va mai putea plati pensionarii, mai bine incuiem tara si plecam"."Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi…

- "Legea pensiilor este foarte importanta, s-au facut niste lucruri pe care noi le-am promis in campania electorala pentru pensionari. Se dubleaza punctul de pensie de la 871 la 1.775 in interiorul mandatului nostru, deci in cei patru ani in care ne-am asumat sa guvernam. Pensiile sub 2.000 de lei…

- "Aceasta lege, asa cum probabil va fi votata maine (miercuri - n.r.) in Parlament, ii pune pe parlamentarii romani intr-o situatie extrem de delicata, ma refer atat la cei din zona Puterii, cat si la cei din Opozitie, pentru ca acest proiect de lege are, pe de o parte, elemente bune pentru cei care…

- Deputatii din Comisia de Munca au adoptat un amendament prin care romanii isi pot cumpara cel mult cinci ani de vechime pentru a putea iesi la pensie, daca nu au stagiul de cotizare complet, scrie Antena3.ro."Orice persoana care a realizat stagiul minim de cotizare de pana la 15 ani, dar nu mai putin…

- "Sunt cateva aspecte in acest proiect de lege a pensiilor care sunr clar neconstitutionale. Nu pti spune ca pensia de invaliditate trebuie legata de stagiu minim de cotizare. Toate drepturile legate sunt de stagiu minim". Legea pensiilor a ajuns la Camera Deputaților și va fi dezbatuta la…

- Comisia pentru munca a Senatului a adoptat, saptamana trecuta, un raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii. S-au inregistrat sase voturi pentru si 3 abtineri.Amendamentele adoptate, ale PNL si UDMR, nu au fost de fond, acestea…

- Legea pensilor va fi modificata. Ultima varianta a proiectului de lege vine cu schimbari privind pensia minima si formula de calcul a punctului de referinta. Potrivit documentului, pensia minima se calculeaza raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv.

- ATENTIE… Legea pensilor va fi modificata. Ultima varianta a proiectului de lege vine cu schimbari privind pensia minima si formula de calcul a punctului de referinta. Potrivit documentului, pensia minima se calculeaza raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime…