Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru munca a Senatului a adoptat, saptamana trecuta, un raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii. S-au inregistrat sase voturi pentru si 3 abtineri.Amendamentele adoptate, ale PNL si UDMR, nu au fost de fond, acestea…

- Legea Pensiilor intra la vot in Senat. Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, ar putea dezbate, luni, in plen, proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii, aflat pe ordinea de zi. Comisia pentru munca a Senatului a adoptat, saptamana trecuta, un raport de admitere cu amendamente…

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra in dezbatere la Comisia de munca din Senat, insa daca vor fi foarte multe amendamente legea devine inaplicabila, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3. "Legea pensiilor a intrat deja în Senat în dezbatere. A…

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra saptamana viitoare in dezbatere la Comisia de munca din Senat si sper sa nu fie foarte multe amendamente pentru ca eu garantez ca legea devine inaplicabila, intrucat niciun guvern nu poate sa-si asume o suma mai mare decat cea pe care am prevazut-o noi, a declarat,…

- "Legea pensiilor a intrat deja in Senat in dezbatere. A fost avizata la doua comisii pana acum. Urmeaza sa intre saptamana viitoare in comisia de munca senatoriala. Sper din toata inima sa nu fie foarte multe amendamente si sper din toata inima ca inclusiv colegii nostri din Coalitie sa inteleaga…

- Aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I și II de munca și care au ieșit la pensie in perioada 1990 – 1 ianuarie 2011 vor beneficia, la nivel național, de recalcularea din oficiu a pensiilor și de o majorare a veniturilor in urma acestui proces. Procesul de recalculare a pensiilor…

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu. ‘Legea pensiilor saptamana viitoare urmeaza sa o trimitem…