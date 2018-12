Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Partidului Național Liberal au inaintat Curții Constituționale, alaturi de deputați ai USR, sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii, care modifica Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Dispozițiile criticate ca fiind neconstituționale…

- PNL a depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala, prin care reclama faptul ca salariatii part-time sunt supraimpozitati, dupa ce Guvernul a modificat Codul Fiscal si a stabilit ca angajatorul plateste pentru ei contributii la nivelul salariului minim. Mai precis, grupul parlamentar al PNL din…

- "Miercuri a fost o batalie in Camera Deputatilor, acolo unde majoritatea e mai complicata decat la Senat si a fost un test, pentru ca trebuie sa vina legea pensiilor, nu se poate face bugetul pe 2019 pana nu se adopta legea pensiilor. Noi am facut un amendament, toate prevederile privind cresteri…

- Potrivit presedintelui comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, observatiile Curtii Constitutionale au fost preluate in integralitate. Pe 4 iulie, CCR a admis partial sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii referitoare la Codul de…

- "Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza schimb reciproc de informatii cu diverse state. Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene se realizeaza in baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, transpusa in legislatia nationala…

- Raportul de admitere acordat legii de modificare si completare a Codului de procedura civila si a altor acte normative a fost adoptat de comisie cu unanimitate de voturi."Au fost doua amendamente rezultate din decizia CCR. Curtea a precizat ca la doua articole trebuie sa fim mai expliciti,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…