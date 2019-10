LEGEA PENSIILOR. Se schimbă formula de calcul, cum se adaugă sporul de vechime Deputații au decis sa modifice Legea pensiilor pentru a repara anumite inechitați produse celor care s-au incadrat in grupa a II-a de munca și in condiții deosebite. Astfel, romanii din aceste categorii vor beneficia de reducere a stagiului de cotizare cu 4 luni pentru fiecare an lucrat in aceste condiții. De exemplu, pentru 6 ani lucrați, varsta stadard de pensionare se reduce cu 2 ani, pentru 20 de ani, cu 6 ani și 8 luni, iar pentru 30 de ani, varsta standard de pensionare se va reduce cu 10 ani. "Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

