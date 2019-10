Legea pensiilor se modifică prin Ordonanță de Urgență Printre altele se dorește inființarea unor comisii teritoriale de contestație, in locul celei centrale, scrie DC BUSINESS. Se intenționeaza, de asemenea, corectarea legii in privința pensiilor de handicap, dar și a celor acordate lucratorilor din subteran. Pe larg despre acest subiect aflați pe DC BUSINESS. Pe larg despre acest subiect aflați pe DC Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

