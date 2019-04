Schimbarile privind pensionarea anumitor militari și polițiști se regasesc in Propunerea legislativa pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, document ce va ajunge curand, cu propunere de adoptare, la votul senatorilor și care are nevoie, pentru a se putea aplica, de votul Camerei Deputaților și de publicare in Monitorul Oficial.