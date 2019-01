Legea pensiilor. Schimbări majore planificate pentru acest an In ciuda discuțiilor indelungate legate de Legea pensiilor, noul an nu a adus dublari sau triplari de pensii și nici modificari importante legate de modul in care acestea vor fi calculate. Cu toate acestea, vor exista cateva schimbari majore care se vor produce si care vor aduce mai multi bani pentru unele categorii de pensionari, dar multe dintre prevederile noii legi se vor aplica abia din anul 2021. Vezi AICI care sunt schimbarile majore care vor fi produse in cursul acestui an. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

