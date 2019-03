Anul trecut, varsta de pensionare a fost stabilita la 62,5 ani, potrivit unei legi adoptate in 2012 care majora gradual varsta de pensionare in fiecare an, avand in vedere ca durata de viata a oamenilor creste, o formula laudata de economisti ca o modalitate pentru a reduce presiunile asupra finantelor publice.

"Nu vrem ca oamenii sa iasa la pensie la 70 sau 72 de ani in viitor. Acest lucru este complet inacceptabil. Nu vrem ca oamenii sa moara la lucru", a declarat joi Robert Fico, liderul celui mai important partid din coalitia guvernamentala, si fost prim ministru, dupa votul din…