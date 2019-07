Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor. De la 1 septembrie, punctul de pensie va creste la 1.265 de lei. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminata ca urmare a decizie…

- Legea pensiilor intra in vigoare, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii. Admnistratia Prezidentiala a anuntat ca președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018).…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru promulgarea Legii privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Legea are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, fiind transpuse mai multe directive europene in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea prin care norma de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic de predare si instruire practica, cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul I, si cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu doua ore saptamanal,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care permite studenților facultaților de medicina dentara și stomatologie și medicii rezidenți sa faca practica pe pacienți, sub supraveghere competenta, potrivit mediafax.Citește și: Ordin pe țara! Mișcarea facuta de Liviu Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care Agentia Nationala de Transplant acorda pe o perioada de maxim sase luni acreditare temporara unitatilor sanitare a caror acreditare a expirat, pana la finalizarea procedurilor de evaluare in vederea reacreditarii. Legea are in vedere completarea…