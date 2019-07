Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pensiilor, ceea ce inseamna ca modificarile intra in vigoare. Legea prevede cresterea semnificativa a punctului de pensie pana in 2021. Prima etapa va fi in aceasta toamna.

- "Klaus a promulgat azi Legea pensiilor. Cu chiu cu vai. Cu durere-n suflet. Si doar cu 6 luni intarziere. Ca sa stiti de ce va incepe cu intarziere marea calculare. Sa speram ca asta o va face PSD. Ca altfel e mare nenorocire pentru toti...", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Camera…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pensiilor. Actul normativ prevede o creștere treptata a punctului de pensie, începând din 1 septembrie 2019 și pâna în 2022.Camera Deputaților a adoptat saptamâna trecuta, în calitate de for decizional, legea sistemului…

- Deputații au votat azi proiectul legii pensiilor, inițiat de Lia Olguța Vasilescu, in ciuda faptului ca FMI și Comisia Europeana au avertizat ca majorarile ar putea deveni nesustenabile. Impactul buegar va fi de 8 miliarde de lei in acest an și de 25 miliarde de lei in 2020. Cristian Tudorescu Managing…

- Legea pensiilor este o lege buna, care aduce bani in plus in buzunarele pensionarilor, si va fi votata in Camera Deputatilor, iar daca ulterior nu va fi promulgata de presedintele Iohannis, Guvernul va folosi alte instrumente constitutionale pentru a o aplica, a declarat, joi seara, ministrul Muncii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, care faciliteaza realizarea proiectelor de investitii vitale

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care permite studenților facultaților de medicina dentara și stomatologie și medicii rezidenți sa faca practica pe pacienți, sub supraveghere competenta, potrivit mediafax.Citește și: Ordin pe țara! Mișcarea facuta de Liviu Dragnea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea de modificare și completare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal prin care este reglementata folosirea cupoanelor valorice pentru livrari de bunuri și prestarea de servicii potrivit mediafax. Modificarile aduse Codului Fiscal vizeaza și…