"Klaus a promulgat azi Legea pensiilor. Cu chiu cu vai. Cu durere-n suflet. Si doar cu 6 luni intarziere. Ca sa stiti de ce va incepe cu intarziere marea calculare.

Sa speram ca asta o va face PSD. Ca altfel e mare nenorocire pentru toti...", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.

Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminata ca urmare a decizie de neconstituționalitate a CCR. Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 și incheind cu 1 septembrie 2021.